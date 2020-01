Salerno, via Rocco Cocchia: sopralluogo dei tecnici per il black out (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSi attende l’esito di un sopralluogo effettuato dai tecnici comunali per capire cosa ha generato un guasto all’impianto di pubblica illuminazione nel quartiere di via Rocco Cocchia a Pastena. A richiedere l’intervento della squadra operativa è stato l’assessore alla mobilità e all’urbanistica del Comune di Salerno, Mimmo De Maio, dopo le innumerevoli lamentele segnalate dai residenti nel quartiere, ieri al terzo giorno senza illuminazione pubblica nel rione. Un disagio, ma anche una questione di sicurezza con il quartiere lasciato completamente al buio nelle ore notturne e facilmente preda di malintenzionati. Alcune segnalazioni hanno fatto notare all’assessore De Maio che l’interruzione della pubblica illuminazione si è verificata anche in passato ed in coincidenza con giornate di cattivo tempo. Potrebbe dunque trattarsi di un guasto alla centralina che ... anteprima24

