GF Vip, Antonella Elia contro tutti: “passo per la stron*a, ma…” (Di martedì 21 gennaio 2020) Antonella Elia si scaglia contro gli altri concorrenti del GF Vip 2020 rei di aver salvato Fernanda Lessa mandando in nomination Carlotta Maggiorana e Ivan Gonzalez. Antonella Elia non concede sconti a nessuno e, al termine della quinta puntata del Grande Fratello Vip 2020 si è scagliata contro gli altri concorrenti, rei di aver salvato … L'articolo GF Vip, Antonella Elia contro tutti: “passo per la stron*a, ma…” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

Noovyis : (“Ma siete impazziti?”. GF Vip, Antonella Elia insulta Valeria Marini, interviene anche “lei”. Parole durissime) P… - zazoomnews : Gf Vip il bacio tra Ivan Gonzalez e Antonella Elia: il video - #bacio #Gonzalez #Antonella #Elia: - zazoomnews : “Ma siete impazziti?”. GF Vip Antonella Elia insulta Valeria Marini interviene anche “lei”. Parole durissime -… -