Deschamps | “Non ci prendiamo cura della salute dei calciatori”

In un'intervista al magazine tedesco "Kicker", il ct dela Nazionale francese Didier Deschamps, ha parlato dei rischi dei troppo impegni dei calciatori nei vari campionati europei "A questo ritmo finirà con l'esplodere. Il calendario è troppo pieno e purtroppo non ho poche speranze sul fatto che la situazione possa cambiare. La preparazione pre-campionato è sempre più breve e le società corrono il rischio di mandare presto in campo giocatori che sono stati a lungo fuori. Anche noi ct ne paghiamo le conseguenze e il tempo per prepararsi alle grandi competizioni è via via più ridotto" La sua accusa colpisce tutto il mondo del calcio senza distinzioni, perché non viene presa in considerazione la salute dei calciatori "Non c'è coesione nel mondo del calcio, non ci prendiamo abbastanza cura della salute dei calciatori. È un problema che ...

