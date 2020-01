Anastasio: età, carriera e vita privata del rapper napoletano tra i Big di Sanremo 2020 (Di martedì 21 gennaio 2020) Tra la schiera di giovani rapper e trapper in gara tra i Big del Festival di Sanremo 2020 ci sarà anche il giovane cantante e cantastorie napoletano Anastasio. Anastasio, all’anagrafe Marco Anastasio nasce a Meta in provincia di Napoli il 13 Maggio 1997. La sua grande passione per il rap è innata, proprio come quella per il Napoli; infatti nel 2018 pubblica su youtube, con il nome d’arte Nasta, il singolo Come Mauro Sarri. Il brano dedicato all’allenatore del Napoli raccoglie più di 50mila visualizzazioni e ottiene un notevole successo tra i tifosi partenopei. La svolta arriva sempre nel 2018 con la partecipazione alla dodicesima edizione del talent show X Factor. Anastasio, sotto l’ala protettiva di Mara Maionchi, ha sbaragliato la concorrenza e grazie al suo inedito La fine del mondo ha alzato al cielo il trofeo di vincitore. >> Leggi anche: Festival di ... urbanpost

