Travedona: i pompieri salvano Thiago, cane precipitato in una camera di acqua gelida (Di lunedì 20 gennaio 2020) Questa mattina i Vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo sono intervenuti nel comune di Travedona Monate (Va), in via Giuseppe Verdi per portare in salvo un cane precipitato in una camera interrata. Un passante ha udito i guaiti del cane provenire da un area industriale dismessa e ha lanciato l’allarme, poco dopo è stato raggiunto dal proprietario dell’animale che era già intento nelle ricerche. Thiago, questo il nome del cane era caduto il una camera interrata e allagata, si trovava immerso nell’acqua gelida e incastrato in una scala di ferro, i due hanno sorretto l’animale in attesa dell’arrivo dei soccorritori. su Il Notiziario. ilnotiziario

