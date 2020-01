Napoli-Lazio, Gattuso punisce Allan: fuori dalla lista dei convocati (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Si è svolto questo pomeriggio presso il centro tecnico di Castel Volturno (Ce), l’ultimo allenamento di rifinitura in vista del match di domani di Coppa Italia contro la Lazio. L’allenamento, dopo varie esercitazioni tecniche, si è chiuso con una partitina a campo ridotto tra gli azzurri. Lavoro personalizzato per Maksimovic, Mertens, Ghoulam e Koulibaly. Mentre non saranno del match Younes e Allan. Il primo per un trauma contusivo durante l’allenamento. Mentre per Allan la società ha parlato di affaticamento muscolare, ma probabilmente, il brasiliano paga la sfuriata post il cambio contro la Fiorentina. Ecco i convocati di mister Gattuso: Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Hysaj, Luperto, Manolas, Mario Rui, Tonelli, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Callejon, Insigne, Leandrinho, Llorente, Lozano, Milik. L'articolo Napoli-Lazio, ... anteprima24

