La Gazzetta: Allan fuori con la Lazio per punizione (Di lunedì 20 gennaio 2020) L’assenza di Allan tra i convocati per la sfida di Coppa Italia contro la Lazio, ha sollevato più di qualche dubbio, tanto che Mimmo Malfitano sulla Gazzetta dello Sport parla di “caso Allan”. Dal report, come abbiamo riportato la società parla di affaticamento muscolare per il centrocampista brasiliano, ma la Gazzetta insinua Una coincidenza con quanto accaduto sabato sera? Il riferimento è chiaramente al minuto 56′ di Napoli-Fiorentina, quando Allan, sostituito ha preso direttamente la via degli spogliatoi Un gesto che è stato considerato una mancanza di rispetto nei confronti dell’allenatore e di tutti i suoi compagni di squadra che Allan ha pagato con l’esclusione dall’incontro di Coppa Italia di domani sera. L’episodio di sabato sera potrebbe anche convincere il club a valutare la cessione a fine stagione, nonostante ci sia stato un ... ilnapolista

