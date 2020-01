Katia Ricciarelli: il suo pensiero sul bacio tra Pippo Baudo e Luciana Littizzetto (Di lunedì 20 gennaio 2020) Katia Ricciarelli è stata ospite ieri nel salotto di Domenica In. La cantante festeggia non solo i 50 anni di carriera ma ha anche festeggiato insieme alla Rai i suoi 74 anni appena compiuti. In trasmissione però si è parlato anche del famoso bacio tra Baudo e la Littizzetto. Quel bacio a Sanremo Quasi nessuno ha dimenticato il famoso bacio tra l’ex marito di Katia Ricciarelli, Pippo Baudo, e Luciana Littizzetto sul palco dell’Ariston, nell’edizione del Festival di Sanremo del 2003. A Domenica In ripassano quelle famose immagini e la cantante commenta: “L’ho trovata una cosa fuori luogo, per far ridere non serve far quello“. Proprio su questa scia si ricorda un altro famoso bacio, questa volta di cui era protagonista proprio lei insieme a Luca Giurato: “Non ho potuto esimermi dal gioco. Pensavo ad un gioco, invece m’ha preso… Luchino era molto vivace, intraprendente“, ricorda ... thesocialpost

