Davos: PwC, Ceo italiani più ottimisti su prospettive aziende (4) (Di lunedì 20 gennaio 2020) (Adnkronos) – Il 52% dei Ceo italiani ritiene che internet sarà sempre più visto come una piattaforma che divide le persone, diffonde la disinformazione e facilita la manipolazione politica. A questo proposito, è importante segnalare che la disinformazione è percepita dal 45% dei Ceo italiani come una potenziale minaccia per la crescita della propria azienda. Le minacce informatiche, aggiunge Anzivino, “sono tra i temi di maggior attenzione per i Ceo italiani. Nonostante questo, l’action plan non è ancora chiaro e non sembra esistere ancora una roadmap, nel medio termine, per definire gli investimenti necessari per affrontare il tema e trasformare la sicurezza informatica in elemento distintivo della propria cultura e della value proposition aziendale”.I Ceo italiani sembrano leggermente meno preoccupati sul tema upskilling, ma, con il 55% (percentuale ... calcioweb.eu

TV7Benevento : Davos: PwC, cresce tra Ceo convinzione che cambiamento climatico è anche opportunità (2)... - TV7Benevento : Davos: PwC, cresce tra Ceo convinzione che cambiamento climatico è anche opportunità... - TV7Benevento : Davos: PwC, Ceo italiani più ottimisti su prospettive aziende (4)... -