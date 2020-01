Udinese, Becao: «Ibrahimovic? Dobbiamo provare a fermarlo» (Di domenica 19 gennaio 2020) Rodrigo Becao e l’Udinese non vogliono regalare punti al Milan: le parole sulla sfida e su Zlatan Ibrahimovic Intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Milan-Udinese, Rodrigo Becao ha parlato della voglia dei friulani di strappare punti preziosi ai rossoneri. Ecco le sue dichiarazioni. «Aspettiamo un Milan più difficile da affrontare. Siamo pronti a fare la gara giusta e a uscire da San Siro con punti. Come si marca Ibrahimovic? E’ un giocatore forte, secondo me è fortissimo, ma Dobbiamo provarci». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

