Barbara d’Urso difende la famiglia di Salvo Veneziano: figli e moglie vittime di bullismo e minacce sui social (Di domenica 19 gennaio 2020) La puntata di Domenica Live in onda oggi 19 gennaio 2020 si è aperta con le parole di Barbara d’Urso sul caso Salvo Veneziano. La conduttrice di Domenica Live ha accolto nel suo programma la moglie del concorrente espulso dal Grande Fratello VIP e i figli di Salvo che stanno affrontando un momento complicato. E siamo totalmente d’accordo con le parole della conduttrice quando sottolinea che la moglie di Salvo e i suoi figli non meritano di essere presi di mira perchè non sono responsabili di quello che è successo in casa. Tutto vero come è vero che la moglie di Salvo e sua figlia non meritino in nessun modo di ricevere minacce di morte, di essere bullizate La d’Urso prende posizione in questo senso e invita le persone che si nascondono dietro a una tastiera a smettere di fare quello che stanno facendo contro la famiglia di Salvo. A DOMENICA LIVE LA famiglia ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

