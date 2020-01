Taylor Mega a Fuori dal Coro “E’ più difficile fare l’influencer che la contadina”, Mario Giordano le toglie l’audio, la reazione furiosa della nota influencer (Di sabato 18 gennaio 2020) Le parole di Taylor Mega hanno fatto infuriare non poco Mario Giordano conduttore del programma “Fuori dal Coro”. Mario Giordano ha voluto dedicare una parte del suo programma al mondo delle influencer. Il noto direttore ha invitato a commentare il confronto tra l’influencer Asia Ginese e la contadina Jessica Vaccari. La contadina Jessica Vaccari riesce a guadagnare 1000 euro al mese lavorando anche 10/12 ore nei campi mentre l’influencer Asia Ginese guadagna minimo mille euro con una sola fotografia pubblicata su Instagram. Mario Giordano con un sondaggio ha chiesto il parere al pubblico su chi preferiva tra l’influencer e la contadina. Il pubblico, non vi erano dubbi, ha scelto la contadina per l’89% delle preferenze. Taylor Mega ha commentato così il sondaggio: “Bisogna rispettare ogni lavoro. Sia chi fa la contadina e alleva le capre, sia chi fa il lavoro ... Leggi la notizia su baritalianews

