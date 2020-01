Simona Ventura accusata di evasione fiscale | deve 500 mila euro

Simona Ventura sotto processo : problemi con il fisco : La celebre conduttrice tv, Simona Ventura, deve affrontare un problema con il fisco italiano. Verso la fine del 2019, la Ventura era finita a processo per “dichiarazione infedele dei redditi”. L’inchiesta era condotta dalla Guardia di Finanza e dalla Procura di Milano le quali, nell’ambito del procedimento a suo carico, avevano riscontrato come la conduttrice avrebbe smesso di pagare il suo debito con il fisco. A rendere ...

Simona Ventura - Stefano Bettarini rivela : «Il divorzio è stato un lutto» : Continua l’appuntamento televisivo con ‘Rivelo’, il programma condotto da Lorella Boccia ogni giovedì su ‘Real Time’. La ballerina di ‘Amici’ nella recente puntata ha intervistato un altro dei suoi noti personaggi televisivi. Ad esser invitato negli studi di ‘Rivelo’, Stefano Bettarini. L’intervista ha dato modo all’ex calciatore di rispolverare alcuni punti salienti della sua ...

GER' CARRARO - EX COMPAGNO Simona VENTURA/ Stefano Bettarini : "Ci ha separati" : Gerò CARRARO, ex COMPAGNO SIMONA VENTURA: Stefano Bettarini racconta a Rivelo come secondo lui l'uomo l'avrebbe messo contro di lei.

Stefano Bettarini contro Gerò Carraro : «Mi ha messo contro Simona Ventura. Una persona deve entrare in punta di piedi…» : Stefano Bettarini si scaglia contro Gerò Carraro, ex fidanzato della sua ex moglie Simona Ventura, reo di averli messi uno contro l’altro. L’ex calciatore, oggi personaggio tv, ha parlato della storie con la Ventura ospite di “Rivelo”, condotto da Lorella Boccia. Ora Simona è felicemente fidanzata e vicina alle nozze con Giovanni Terzi, ma i rapporti fra il suo ex Gerò Carraro e Stefano non sembrano essere stati dei migliori: “in un certo qual ...

