Serie B, il menu della giornata: ecco cosa ci attende (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSe il buongiorno si vede dal mattino, il 2020 della B sarà all'insegna del gol. Se ne sono visti ben quattro nell'anticipo tra Frosinone e Pordenone, che tanto amaro in bocca ha lasciato nello spogliatoio dei ramarri. Al Benito Stirpe è finita 2-2, con vantaggio iniziale di Dionisi, ribaltone neroverde del tandem Candellone-Pobega, e infine pareggio di Ciano sulla respinta di un rigore molto dubbio che lo stesso attaccante si era fatto parare dal portiere ospite Di Gregorio. Il pari del friday night apre scenari interessanti in vista delle altre sfide del weekend. Potrebbe approfittarne innanzitutto il Crotone, che nell'ostico derby di Cosenza che chiuderà il turno (lunedì ore 21) avrà l'opportunità di accorciare le distanze sul secondo posto e contestualmente allungare ulteriormente sui ciociari. Oggi saranno cinque le gare in ...

