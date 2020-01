Sci alpino, Combinata Wengen 2020: risultato e classifica discesa. 4° Dominik Paris, Riccardo Tonetti da sogno (Di venerdì 17 gennaio 2020) L’austriaco Matthias Mayer ha vinto la discesa libera valida per la Combinata di Wengen, tappa della Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. Il fuoriclasse si è imposto col tempo di 1:41.40 precedendo lo svizzero Gilles Roulin di 53 centesimi e il connazionale Daniel Danklmaier di 0.67. Il nostro Dominik Paris ha concluso in quarta posizione a 0.79, l’azzurro si è ben difeso sulla Lauberhorn ed è in ottima posizione per portare a casa punti importanti in ottica classifica generale ma l’Italia può contare anche su uno strepitoso Riccardo Tonetti in vista dello slalom in programma alle ore 14.00: l’azzurro è infatti settimo a 1.09 ed è in rampa di lancio per il podio. Attenzione anche al norvegese Vincent Kriechmayr a 1.10 mentre il miglior slalomista è il francese Victor Muffat-Jeandet a 1.33, più indietro invece lo svizzero Sandro Simonet (a 1.45), il francese Alexis ... Leggi la notizia su oasport

