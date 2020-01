La verità sulla fuga di Boba Fett dalla fossa del Sarlacc (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tutti i fans dell’Universo espanso di Star Wars sicuramente sanno che la storia del leggendario cacciatore di taglie Mandaloriano Boba Fett non è finita nella pancia di un Sarlacc, come raccontato nel ritorno dello Jedi. Certo, lo abbiamo tutti visto cadere dalla nave di proprietà di Jabba the Hutt dritto nelle fauci della bestia dentata, ma per un personaggio così iconico come Boba, non è mai probabile che sia la fine. Tuttavia, dal momento che tutto il materiale sull’Universo Espanso, che ha visto Boba sopravvivere, è stato reso interamente non canonico dopo l’acquisto della Disney del franchise di Star Wars…potrebbe non esserlo più. Leggi tutti i titoli Star Wars che potremo vedere su Disney Plus La fuga originale di Boba dalla fossa del Sarlacc scomparsa dal canone, sembra però aver lasciato un’apertura per intrepidi fan artist che ci hanno stupito con ... Leggi la notizia su nerdgate

