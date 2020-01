Paola Caruso contro Barbara Alberti e Pupo: “Frasi da dementi!” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Paola Caruso, lo sfogo su Pupo e Barbara Alberti: “Affermazioni da dementi!” Ieri è andata in onda una nuova puntata del GF Vip dove si è molto parlato del caso ‘Salvo Veneziano’ il quale è tornato in casa per scusarsi con i telespettatori e con Elisa De Panicis, c’è stato un piccolo scontro tra Pasquale Laricchia e Alfonso Signorini, per poi dedicarsi ad Antonella Elia, Barbara Alberti e infine Ivan Gonzalez. Quest’ultimo ha avuto modo di confrontarsi con Paola Caruso che, con la sua verve e la sua voce inconfondibile, non ha fatto colpo sugli inquilini della casa più spiata d’Italia tanto che Barbara Alberti prima e Pupo dopo hanno fatto delle osservazioni piuttosto ironiche. Peccato che Paola Caruso non le abbia lette così, tanto da sfogarsi sui social: “Pupo e la ‘Signora’ Alberti si qualificano da soli. Per un’ora ... Leggi la notizia su lanostratv

