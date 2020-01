Messina, 94 arresti per mafia: duro colpo ai clan dei Nebrodi (Di mercoledì 15 gennaio 2020) mafia, novantaquattro arresti nel Messinese: duro colpo ai clan dei Nebrodi. Sul registro degli indagati ci sono i nomi di 194 persone. mafia, 94 arresti nel Messinese. Con una maxi operazione tra Messina e provincia, i carabinieri e la Guardia di Finanza hanno assestato un duro colpo ai clan dei Nebrodi, che controllano il Messinese. fonte foto https://www.facebook.com/carabinieri.it/ Messina, 94 arresti per mafia In questa operazione che ha portato a novantaquattro arresti di soggetti legati, direttamente o indirettamente, alla mafia, hanno operato oltre seicento uomini delle Forze dell’Ordine. Un maxi dispiegamento di uomini e mezzi per decapitare numerosi clan mafiosi. Delle 94 persone fermate dalle forze dell’ordine, 48 sono in carcere. Per i restanti il provvedimento prevede la detenzione ai domiciliari. Arresto Polizia Le indagini degli inquirenti: ... Leggi la notizia su newsmondo

