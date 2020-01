LIVE Dakar 2020, 15 gennaio in DIRETTA: decima tappa chiusa in anticipo per i forti venti! Alonso in grave ritardo, Sainz vince tra le auto (Di mercoledì 15 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE AUTO DOPO LA decima tappa LA CRONACA DELLE MOTO DOPO LA decima tappa LA CLASSIFICA DELLE MOTO DOPO LA decima tappa LA CRONACA DELLE ALTRE CATEGORIE DOPO LA decima tappa LA CLASSIFICA DELLE ALTRE CATEGORIE DOPO LA decima tappa IL VIDEO DELL’INCIDENTE DI FERNANDO ALONSO E’ tutto per questa DIRETTA LIVE, un saluto dalla redazione di OA Sport. 10.32 Di seguito la classifica degli ssv della decima tappa: POS. N° EXP. DRIVE-TEAM MARK-MODEL TIME VARIATION PENALITY 1 412 MITCHELL GUTHRIE OLA FLOENE RED BULL OFF-ROAD TEAM USA 02H 23′ 47” 2 409 BLADE HILDEBRAND FRANCOIS CAZALET RED BULL OFF-ROAD TEAM USA 02H 24′ 12” + 00H 00′ 25” 3 401 GERARD FARRES GUELL ARMAND MONLEON MONSTER ENERGY CAN-AM 02H 25′ 09” + 00H 01′ ... Leggi la notizia su oasport

