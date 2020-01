Emissioni Usa - Le proposte di riforma di Epa e Nhtsa approdano alla Casa Bianca (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Le agenzie federali statunitensi Nhtsa (National Highway Traffic Safety Administration) ed Epa (Environmental Protection Agency) hanno inviato alla Casa Bianca la proposta di modifica degli attuali regolamenti sui consumi e le Emissioni automobilistiche. Ora la documentazione sarà sottoposta all'analisi finale dell'Ufficio per la gestione e il bilancio, mentre la riforma definitiva delle normative volute dall'ex presidente Barack Obama è attesa tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo. Nuovi standard. Sotto la presidenza Obama era stato imposto alle Case automobilistiche di migliorare del 5% i consumi delle automobili e quindi di ridurre in modo sostanziale le Emissioni in ogni anno fino al 2026. Nell'agosto del 2018 l'amministrazione Trump ha proposto di congelare gli standard ai livelli del 2020, cancellando così i miglioramenti voluti dall'ex inquilino della Casa Bianca: i ... Leggi la notizia su quattroruote

