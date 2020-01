Eliana Michelazzo attacca l’ex amica Selvaggia Roma: “Ladra, fai schifo, sei una pu……” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Dopo la fine di Pratiful e Al Passo con i Coppi, ieri notte è partito uno spin off ‘Feud: ladra, ridammi le mutande‘, le protagoniste sono Eliana Michelazzo e Selvaggia Roma. L’ex moglie di Simone Coppi ha rivolto pesantissime accuse all’amica. Sembra infatti che la Roma abbia rubato le mutande e il fidanzato alla Michelazzo. “Ragazzi purtroppo non mi va di parlare delle mie cose private ma sono obbligata a farlo. Ieri sera ho ricevuto una chiamata di conferma dove ho saputo che Selvaggia Roma è stata col mio ex fidanzato Daniele, ma ovviamente qualche mese fa io avevo già scoperto tutto, però avevo un pochino bypassato questa cosa perché non pensavo che erano stati a letto. Invece purtroppo lei ha confermato questo e io sono obbligata a dirlo. – racconta Eliana – Sono rimasta malissimo, perché lei era una persona che viveva a casa con me e ... Leggi la notizia su bitchyf

zazoomblog : Eliana Michelazzo: accusa choc verso la sua (ormai ex) amica Selvaggia Roma - #Eliana #Michelazzo: #accusa #verso - zazoomblog : Eliana Michelazzo sbotta contro Selvaggia Roma: “Sparisci fai schifo!” - #Eliana #Michelazzo #sbotta #contro - ZaghiBea : Eliana Michelazzo che si inca*za con Selvaggia Roma perché ha scoperto che è andata con il ragazzo ma non si inca*z… -