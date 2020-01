Bareggio, trovato morto Pierfranco Steffenini, l’anziano disperso nei campi dopo un incidente d’auto (Di mercoledì 15 gennaio 2020) È stato trovato senza vita l'anziano scomparso nella notte tra domenica e lunedì dopo essere rimasto coinvolto in un incidente insieme con la moglie a Cusago: Pierfranco Steffenini, che si era allontanato subito dopo per cercare aiuto è stato ritrovato questo pomeriggio in un canale d'irrigazione a Bareggio. Leggi la notizia su fanpage

