A 16 anni la principessa Vittoria di Savoia debutta in società come "erede" - (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Novella Toloni Svolta storica del casato dei Savoia che, con un comunicato ufficiale, ha annunciato che la legge di successione consentirà alle donne della famiglia di diventare eredi dirette, con "prelazione" della linea rispetto al grado Dopo la svolta epocale che sta vivendo la monarchia inglese, anche il casato dei Savoia ha deciso di metter mano alle millenarie leggi di successione, assecondando "la naturale evoluzione della società moderna". Con un comunicato ufficiale di Vittorio Emanuele di Savoia, la famiglia ha annunciato il radicale cambiamento delle leggi di successioni che fino ad oggi seguivano la discendenza diretta per grado. Da oggi, invece, i Savoia applicheranno la regola della "primogenitura assoluta, con prelazione della linea rispetto al grado". Questo significa che, dopo Emanuele Filiberto di Savoia, l'erede della dinastia diventerà la giovanissima ... Leggi la notizia su ilgiornale

