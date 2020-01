Conte vola in Turchia per incontrare Erdogan (Di lunedì 13 gennaio 2020) Appuntamento alle 14, al palazzo presidenziale di Ankara. Il faccia a faccia con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è una tappa importante per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che punta a consolidare il ruolo dell'Italia in Libia. Il premier sta facendo ogni sforzo per riportare il dialogo tra il generale Haftar e il presidente del Consiglio presidenziale libico al Serraj e la Turchia, con l'invio di truppe in Libia, è diventata una degli attori principali per evitare l'escalation della tensione tra i due 'duellanti'. Conte vede Erdoan a circa quattro mesi dall'incontro a margine dell'Assemblea Generale a New York e dopo poche settimana dall'ultima conversazione telefonica. A testimonianza - sottolineano a palazzo Chigi - della continuità di dialogo con un partner di assoluta rilevanza geo-strategica nella regione. Ankara del resto è membro essenziale della Nato e ... Leggi la notizia su agi

