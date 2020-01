“Con quel culetto quella si merita due schiaffi, è da scannare”: la frase shock di Salvo del GF Vip (Di lunedì 13 gennaio 2020) La frase shock di Salvo Venenziano al Grande Fratello Vip “Se io fossi stato single, c’era quella piccolina, tutta trasparente con quel culettino… quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale proprio. Staccarle la testa e la lasci con la pelle sul letto. Solo la pelle, perché le ossa me le sono bevute. quella è da scannare, quella li è proprio da maciullarla, dai. Io gli ho visto le budella, le ho visto l’intestino crasso attraverso i fuseaux”. Un momento di alta televisione quello che è andato in onda durante il Grande Fratello Vip, questa volta ha dare il meglio di sé è il concorrente Salvo Venenziano, che nel corso di una chiacchierata ridacchiante con gli altri coinquilini, tutti reduci dalla prima edizione del Grande Fratello 1, ha espresso il suo giudizio su un’altra concorrente, l’influencer Elisa De Panicis. La frase choc di ... Leggi la notizia su tpi

