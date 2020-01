Ancora rumor per Batman Arkham Legacy: uscita solo su PS5 e Xbox Series X? (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sono mesi, se non anni, che Batman Arkham Legacy è un nome assai caro al flusso di rumor pizzicati in rete. D'altronde, era il 2015 quando Batman Arkham Knight andava a chiudere la spettacolare trilogia videoludica realizzata dai ragazzi di Rocksteady Studios e dedicata al Cavaliere Oscuro di casa DC Comics. Ed è dunque naturale che il popolo di appassionati richieda a gran voce un nuovo capitolo alla porta del publisher Warner Bros. Games. Nuovo capitolo che non si è mai concretizzato, in tutto questo lungo lasso di tempo, in un annuncio ufficiale, ma che, come dicevamo, è stato più volte al centro di leak incontrollati, così come di teaser sibillini da parte dello studio che potrebbe essere al lavoro sul videogame, vale a dire Warner Bros Montréal. amazon box="B01IHWBAY2" Come se non fosse bastata la recente immagine condivisa via social dalla software house - potete ... Leggi la notizia su optimaitalia

