Virus misterioso in Cina: sequenza genetica online per studiarlo (Di domenica 12 gennaio 2020) E’ stata pubblicata online, ed è liberamente accessibile, parte del sequenziamento del Virus misterioso che in Cina ha finora ha provocato 41 casi di polmonite, 7 dei quali gravi, e un decesso nella città di Wuhan. La pubblicazione è avvenuta a seguito di pressioni esercitate dalla comunità scientifica mondiale: ora tutti potranno studiare il Virus, che appartiene alla stessa famiglia della Sars.L'articolo Virus misterioso in Cina: sequenza genetica online per studiarlo Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

