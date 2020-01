Trovato il kit per le rapine al rione Traiano (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Al rione Traiano sono stati sequestrati, dai carabinieri della compagnia bagnoli e del reggimento Campania, una pistola a salve replica di una Beretta e un passamontagna, oltre a 217 grammi di marijuana in dosi e un bilancino elettronico: il tutto era nascosto nella cassetta elettrica di un condominio su via marco aurelio. Durante lo stesso servizio ad “alto impatto”, tra il rione Traiano e Pianura, i militari hanno elevato contravvenzioni al codice della strada per circa 5.000 euro. hanno sorpreso autisti alla guida di auto o scooter scoperti da assicurazione o di revisione oppure che guidavano senza avere i documenti al seguito; 5 veicoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo; 2 giovani automobilisti –uno di Giugliano, l’altro del rione Traiano – sono stati beccati a guidare l’auto senza la patente ed essendo recidivi ... Leggi la notizia su anteprima24

