Il 2020 di Call of Duty Modern Warfare: le novità in uscita quest’anno (Di sabato 11 gennaio 2020) In un 2019 densissimo di uscite, Call of Duty Modern Warfare è stato uno dei titoli più caldi ed apprezzati, tanto dalla stampa quanto dal pubblico di appassionati. Uno sparatutto che non ha solo rappresentato una delle migliori produzioni del genere nel corso dell'anno, ma anche una vera e propria "rinascita" per la sotto-serie ideata da Infinity Ward per conto del colosso Activision. Con una campagna per singolo giocatore finalmente intensa e dal taglio cinematografico come in passato, lo shooter in prima persona made in USA torna alle origini guardando al futuro, mettendo in campo una guerra contemporanea da combattere anche in diverse modalità multiplayer. Il tutto condito da un realismo assai più marcato, nella gestione tanto dei soldati quanto delle armi. https://www.youtube.com/watch?v=OGjUSyETd1U Pare allora naturale che i giocatori ancora impegnati sui server del ... Leggi la notizia su optimaitalia

