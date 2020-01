Calciomercato Lecce, frenata per Saponara si fa strada l’idea El Kaddouri (Di sabato 11 gennaio 2020) Calciomercato Lecce, piccola frenata per l’arrivo di Saponara: i pugliesi interessati anche a El Kaddouri Piena sessione di Calciomercato per i club di Serie A che in questo mese dovranno far fronte alle carenze che hanno in rosa. Il Lecce si muove in questo senso anche se la trattativa per Saponara ha subito una leggera frenata. Per questo motivo, come riporta il Corriere dello Sport, i salentini avrebbero virato il loro interesse verso El Kaddouri che ora si trova in Grecia al Paok Salonicco. Intanto è ufficiale il trasferimento di Deiola dal Cagliari che verrà presentato oggi al Via del Mare. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

OfficialUSLecce : #Calciomercato Deiola è un nuovo calciatore del Lecce domani la presentazione alla stampa #benvenuto ?? il comuni… - OnorioFerraro : ?? Prima #Tutino in prestito dal #Napoli (ricordate la B a #Cosenza) poi #LaMantia che arriva dal #Lecce: l’#Empoli… - enzolampard : UFFICIALE: #LaMantia lascia il #Lecce e la serie A, l’attaccante va in prestito fino a fine stagione all’#Empoli #Calciomercato -