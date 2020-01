Ascolti TV Social Auditel 9 gennaio 2020, Don Matteo 12 apre la dodicesima stagione in cima al trending topic, esordio social con oltre 10.000 Tweet (Di venerdì 10 gennaio 2020) Social Auditel 9 gennaio 2020: Don Matteo 12 primo trend con oltre 10.000 Tweet Don Matteo 12 apre la dodicesima stagione in cima al trending topic italiano. L’hashtag ufficiale #DonMatteo12 (primo trend italiano inserito nelle tendenze mondiali) raggiunge +12.000 Tweet con numerose tendenze correlate come: Sofia +44.200; Cecchini +2.000; Martini +6.000; Cosimo +1.000; Caterina +2.300; Anna +113.000 Tweet.Al secondo posto nel trending topic, #MasterChefIt (tendenza mondiale) con +5.000 Tweet. Segue Rai 3 con #StatiGenerali +2.200 Tweet. Nella sfida Social talk #PiazzaPulita con +2.300 Tweet, mentre #drittoerovescio ottiene +2.500 Tweet. Ascolti TV Social Auditel 9 gennaio 2020, Don Matteo 12 apre la dodicesima stagione in cima al trending topic, esordio Social con oltre 10.000 Tweet Piper Spettacolo Italiano. Leggi la notizia su spettacoloitaliano

zazoomblog : Ascolti TV Social Auditel 8 gennaio 2020: GF Vip 4 esordio super sui social con oltre 50.000 Tweet ma perde negli a… - AlbertoFuschi : #AscoltiTv #social #auditel #GFVIP primo #trend con oltre 50.000 Tweet #GrandeFratelloVip #trendingtopic… - e44o : @VeronicaGenti Penso che buona parte delle trasmissioni TV, ormai, puntano al hashtag forte e alla discussione soci… -