Taglio parlamentari | slitta la richiesta di referendum | mancano le firme

Dalla Gregoretti al Taglio dei parlamentari - la settimana calda del governo : La prima settimana di lavoro del 2020 del nuovo governo presenta una serie di appuntamenti e tante insidie per la tenuta del Conte Bis. Il governo Conte torna al lavoro dopo le feste natalizie e deve fare i conti con una settimana calda, secondo alcuni addirittura cruciale. La maggioranza dovrà trovare un accordo sulla prescrizione e dovrà confrontarsi con il primo esame sulla posizione di Matteo Salvini per il caso Gregoretti, tanto per ...

Referendum Taglio dei parlamentari : giovedì il deposito in Cassazione : Il termine per presentare le firme per il Referendum sul taglio dei parlamentari è il 12 gennaio 2020: questa mossa potrebbe anticipare le elezioni. giovedì 9 gennaio, inoltre, le 64 firme dei senatori che chiedono la consultazione popolare verranno depositate in Cassazione. Verrà definita solo in seguito una possibile data per il Referendum che non prevede quorum. Presumibilmente si parla della prossima primavera, magari tra maggio o giugno. ...

Taglio dei parlamentari bloccato - 64 senatori contro la riforma : in primavera il referendum : La norma che taglia il numero dei parlamentari, approvata a ottobre, non può entrare in vigore a gennaio: giovedì mattina saranno depositate in Cassazione le 64 firme dei senatori raccolte per la richiesta del referendum confermativo, che si svolgerà in primavera, probabilmente tra maggio e giugno.Continua a leggere

Taglio dei parlamentari - atteso il deposito in Cassazione. In primavera il referendum : deposito in Cassazione per il Taglio dei parlamentari. Il referendum è previsto in primavera. Molto probabilmente tra maggio e giugno. ROMA – deposito in Cassazione per il Taglio dei parlamentari. Dovrebbe arrivare nella giornata di giovedì 9 gennaio 2020 in Corte Suprema la richiesta firmata dai 64 senatori per il referendum confermativo del provvedimento fortemente voluto dal M5s e approvata nei mesi scorsi. Il termine ultimo di ...

Giovedì in Cassazione le firme dei senatori per il referendum sul Taglio dei parlamentari : A breve arriverà alla Corte di Cassazione la richiesta di referendum sul taglio dei parlamentari. Secondo quanto scrive Repubblica, saranno depositate sul tavolo dell’ufficio centrale per il referendum le firme di un gruppo di senatori. Sono almeno 64 - il numero minimo necessario perché da Palazzo Madama possa arrivare una richiesta di referendum confermativo su una riforma costituzionale - e presenteranno le loro ...

Governo - Di Maio : “M5S unica e reale speranza di questo Paese. Dopo il Taglio dei parlamentari il prossimo passaggio cruciale sarà togliere le concessioni ai Benetton” : “Vorrei dedicare questo 2020 a tutti coloro che ad agosto mi dicevano che anche con questo Governo non avremmo mai approvato il taglio dei parlamentari. Lo abbiamo fatto l’8 ottobre 2019. A tutti quelli che dicevano che anche con questo Governo non avremmo approvato il carcere per i grandi evasori: lo abbiamo fatto a dicembre con il Decreto fiscale. E a tutti quelli che dicevano che anche con questo Governo non saremmo riusciti a far ...

Sondaggi - Taglio dei parlamentari : il 90% è favorevole. Salvini politico migliore e peggiore dell’anno : piace al 21% ma il 34% non lo ama : Matteo Salvini è il politico peggiore dell’anno. Ma anche il migliore. Lo sostiene un Sondaggio dell’istituto Demos per il quotidiano Repubblica. Per il 21% degli intervistati il leader della Lega è il miglior politico del 2019. Per oltre, però, un terzo (cioè il 34%) è il peggiore. Quindi più di metà delle persone interpellate non riesce a non citare l’ex ministro dell’Interno. Un po’ come accadeva un anno fa per ...

Riforme : Conte - ‘no elezioni senza Taglio parlamentari’ : Roma, 24 dic. (Adnkronos) – “Non vedo come si possa andare al voto per un Parlamento con l’assetto attuale quando c’è un referendum che è ragionevole prevedere, avrà una grande maggioranza favorevole”. Lo sottolinea il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un’intervista a ‘Il Messaggero’, a proposito degli sviluppi della situazione politica legati all’iter della legge sul taglio ...

Sondaggi : come finirà il referendum sul Taglio dei parlamentari : I 64 parlamentari che hanno raccolto le firme per il referendum sul taglio di onorevoli e senatori oggi non dovrebbero leggere i Sondaggi di Demos&PI pubblicati e illustrati da Ilvo Diamanti su Repubblica. Potrebbero infatti scoprire che la loro battaglia non è esattamente quella più attesa dagli italiani, a giudicare dalle percentuali bulgare con cui viene accolta la notizia della riduzione di un terzo di deputati e senatori che andrà a ...

SCENARIO/ Taglio parlamentari e referendum - un rischio anche per Colle e Consulta : Taglio parlamentari e referendum, referendum abrogativo del proporzionale: Colle e Corte costituzionale subiranno l'effetto schizofrenico della politica

Ben venga il referendum sul Taglio dei parlamentari. Così si rafforza la riforma. Parla il senatore M5S - Garruti : “Esercizio di democrazia. Alla Lega interessa solo il tornaconto personale” : Ben venga il referendum. “è sempre una grande occasione di democrazia”, taglia corto Vincenzo Garruti, capogruppo M5S in commissione Affari Costituzionali del Senato. Raggiunto il quorum delle firme al Senato per il referendum confermativo sulla riforma costituzionale che taglia i seggi Parlamentari da 945 a 600. Anche lei, come Di Maio, si attende un plebiscito per il Sì? “Mi aspetto grande partecipazione, il referendum è sempre una grande ...

Referendum sul Taglio dei parlamentari - in ballo ci sono le sorti della legislatura : Trattative in corso in Parlamento per evitare il Referendum sul taglio dei parlamentari. In ballo ci sono le sorti della legislatura. Il Referendum sul taglio dei parlamentari continua ad agitare la maggioranza di governo, consapevole del fatto che qualcuno possa approfittare della situazione per andare al voto anticipato. Non è tutto. Tra i firmatari ci sono anche esponenti del Pd, che imbarazzano e non poco i pontieri della maggioranza. Ma ...

Taglio parlamentari - Berlusconi confessa : “Le firme di Forza Italia per il referendum? Così si va prima al voto. Ora situazione non democratica” : “Le firme dei senatori di Forza Italia per chiedere il referendum confermativo sul Taglio dei parlamentari? Credo che il movente sia stato quello di andare prima alle urne”. A rivendicarlo è stato il presidente azzurro Silvio Berlusconi, a margine della presentazione del nuovo libro di Bruno Vespa, al Tempio di Adriano a Roma. “Abbiamo un governo e una maggioranza che non rispecchiano la maggioranza vera degli elettori. Per ...