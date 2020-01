Il falso video dell’uccisione del generale Soleimani: un videogioco già usato dai russi contro gli Stati Uniti (Di giovedì 9 gennaio 2020) L’otto gennaio 2020 il programma televisivo Atlantide, in onda su La7 e condotto da Andrea Purgatori, manda in onda un servizio intitolato «Il video dell’uccisione del generale Soleimani». Un falso come un altro diffuso dall’HuffPost il 6 gennaio. Il tuo browser non supporta il tag iframe Purgatori, introducendo il video, dice «Somiglia molto a un videogioco, ma non è un videogioco». Purtroppo per lui si tratta proprio di un videogioco del 2015 dal titolo «AC-130 Gunship simulator». Ecco il video originale e integrale del videogioco: Il tuo browser non supporta il tag iframe Il video andato in onda su La7, come possiamo notare, è sfuocato a causa della perdita di qualità causata dai primi download da Youtube o di altre versioni caricate su altre piattaforme, basti pensare che se veniva diffuso via Whatsapp la perdita di qualità è già evidente. Ecco il ... Leggi la notizia su open.online

