The Flash: Andy Muschietti conferma che il film si ispira a Flashpoint (Di giovedì 9 gennaio 2020) Flashpoint sarà la fonte di ispirazione del film The Flash, come confermato dal regista Andy Muschietti in un'intervista. The Flash arriverà sul grande schermo e ora il regista Andy Muschietti ha confermato che gli spettatori potranno assistere a una storia basata su Flashpoint. Il filmmaker, ospite di That Hashtag Show, ha però accennato ai tanti cambiamenti che verranno compiuti rispetto a quanto raccontato tra le pagine dei fumetti della DC. Andy Muschietti ha parlato di The Flash dichiarando: "Sarà una versione diversa di Flashpoint rispetto a quella che vi state aspettando". Le riprese dovrebbero iniziare nei prossimi mesi, tuttavia per ora non sono state annunciate le tempistiche. Muschietti aveva spiegato parlando del progetto: "Quello che mi aveva conquistato ... Leggi la notizia su movieplayer

