MasterEsports, borse di studio grazie a Social Media Soccer (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Un’industria vera e propria con un giro di affari di un miliardo di dollari e una community estesa a livello internazionale (500 milioni di appassionati, fonte Newzoo): è questa la dimensione del mondo esports. Un’industria presa in grande considerazione anche nell’ultima edizione del Social Football Summit di novembre a Roma. Anche per questo motivo Social … L'articolo MasterEsports, borse di studio grazie a Social Media Soccer Leggi la notizia su calcioefinanza

AntonaciAa : RT @CalcioFinanza: Borse di studio per il #masterEsports grazie a Social Media Soccer - CalcioFinanza : Borse di studio per il #masterEsports grazie a Social Media Soccer - sportli26181512 : #Media #Notizie Borse di studio per il masterEsports grazie a Social Media Soccer: Un’industria vera e propria con… -