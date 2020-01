L’affondo della Lonardo: “Caro Governo, costringi Autostrade alla manutenzione” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Caro Governo, lasciate stare ASPI… non mi pare proprio questo il momento di mandarli via e revocare loro la concessione… Come fate a non capire che fareste loro una grande cortesia? Al contrario, debbono restare e bisogna obbligarli a fare la vera manutenzione, quella che non hanno fatto sino ad ora. Vi siete chiesti, chi sarebbe il folle che subentrerebbe, sapendo di dover ripristinare ponti, gallerie, strade e barriere di sicurezza? Per non parlare, poi, delle penali che si dovrebbero onorare. Nooooo!!! Lasciateli al loro posto e, solo alla fine, dopo che avranno speso parte importante del malloppo che hanno incassato, dovranno lasciare. Caro Gigino Di Maio, mi ricordi tanto Cimabue: ”una ne fai, e ne sbagli due”… è pur vero che sbagliando si impara… mah! Qui stanno in ballo vite umane, non si può ... Leggi la notizia su anteprima24

