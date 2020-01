Il Segreto anticipazioni: Fernando uccide Irene e Raimundo? L’intuizione di Francisca (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Momenti all’insegna del dramma in arrivo nelle prossime puntate italiane de Il Segreto, visto che Fernando (Carlos Serrano) metterà in serio pericolo le vite di Irene Campuzano (Rebeca Sala) e Raimundo Ulloa (Ramon Ibarra). Le anticipazioni indicano che tutto si verificherà nel momento in cui il Mesia scoprirà che Francisca (Maria Bouzas), Severo (Chico Garcia) e Carmelo (Raul Pena) hanno capito che è stato lui ad uccidere Maria Elena (Elena Ponce de Leon) e Adela (Ruth Llopis). Il Segreto, news: Fernando sequestra Irene e Raimundo Quando Severo e Carmelo si accorderanno con Francisca al fine di liberarsi per sempre di Fernando, il Santacruz e il Leal mentiranno all’uomo e, dopo avergli chiesto di presentarsi in una casetta abbandonata distante da Puente Viejo, gli faranno credere di essere intenzionati a sbarazzarsi della Montenegro, ovviamente con il suo aiuto. Il Segreto: ... Leggi la notizia su tvsoap

