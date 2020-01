Tennis, WTA Shenzen 2020: i risultati di oggi (7 Gennaio). Eliminate Bencic e Sabalenka, Mertens accede ai quarti (Di martedì 7 gennaio 2020) Clamorosa sorpresa nel torneo WTA di Shenzen. Subito eliminata la testa di serie numero uno, la svizzera Belinda Bencic, che è stata sconfitta in rimonta in tre set dalla russa Anna Blinkova con il punteggio di 3-6 6-3 6-3 dopo quasi due ore di gioco. Nel prossimo turno Blinkova affronterà la kazaka Zarina Diyas che ha superato in due set la cinese Ying-Ying Duan per 6-3 6-4. Non viene eliminata solo la numero uno del seeding, ma anche la numero due. Infatti la bielorussa Aryna Sabalenka è stata estromessa dal torneo dalla ceca Kristina Pliskova. Doppio 6-4 per la sorella di Karolina, che adesso nei quarti di finale se la vedrà con l’ucraina Katerina Bondarenko, che ha superato per 7-6 6-3 la cinese Zhang. Si sono già completate anche altre sfide del secondo turno. Bella vittoria della belga Elise Mertens, che ha sconfitto la cinese Wang Xiyu per 6-4 6-3 e nei quarti di finale ... Leggi la notizia su oasport

