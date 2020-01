Neon, l’essere umano artificiale è stato presentato da Samsung (Di martedì 7 gennaio 2020) Gli STAR Labs (Samsung Technology e Advanced Research Labs) hanno ufficializzato Neon Artificial Human al CES di Las Vegas.Non si tratta di assistenti virtuali, ma di veri e propri esseri umani artificiali che hanno una propria esistenza, emozioni e intelligenza.La società ha descritto la sua tecnologia come “un essere virtuale creato computazionalmente che sembra e si comporta come un vero essere umano, con la capacità di mostrare emozioni e intelligenza“.Leggi anche: Neon Artificial Human, l’assistente virtuale Samsung diventa umano?Neon è ufficiale, ecco di cosa si trattaFondamentalmente, Neon crea chatbot video che sembrano e si comportano come persone reali. Non si tratta di assistenti intelligenti, androidi, surrogati o copie di veri umani onniscienti, ha detto la società in una FAQ condivisa con i giornalisti. Non possono dirti il ​​tempo o quanti anni aveva ... Leggi la notizia su pantareinews

