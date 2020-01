Juventus-Udinese, Coppa Italia 2020: quando si gioca, data, orario, tv e programma (Di martedì 7 gennaio 2020) I campioni d’Italia della Juventus, negli ottavi di finale di Coppa Italia, dovranno vedersela all’Allianz Stadium contro un Udinese in grande forma. Ovviamente i bianconeri torinesi sono da considerarsi i grandi favoriti, ma i friulani stanno vivendo un ottimo momento, hanno vinto gli ultimi due incontri disputati in campionato e nel turno precedente hanno spazzato via il Bologna con il risultato di 4-0. Nel primo scontro stagionale tra i due sodalizi, ad ogni modo, la Vecchia Signora l’aveva spuntata con il risultato di 3-1. A segno Cristiano Ronaldo con una doppietta e Bonucci. In quell’occasione la Juve aveva dominato il match dall’inizio alla fine, tanto che ebbe addirittura il 66% di possesso palla. L’incontro si disputerà mercoledì 15 gennaio e il fischio d’inizio è in programma per le ore 20.45. Oltretutto, verrà trasmesso in diretta TV ... Leggi la notizia su oasport

