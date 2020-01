Juan Luis Ciano passa il Capodanno nel difficile quartiere di Secondigliano: "Buon anno" - (Di martedì 7 gennaio 2020) Serena Granato Dopo aver lasciato il trono over di Uomini e donne, Juan Luis Ciano si è riattivato sul suo profilo Instagram, dove ha rivelato ai follower di aver trascorso il Capodanno 2020 nel Napoletano Il trono over di Uomini e donne è da giorni al centro dell'attenzione mediatica, per via di alcune segnalazioni che vedono protagonista Juan Luis Ciano. In una recente puntata del dating show di Maria De Filippi, Armando Incarnato aveva accusato Juan di avere frequentazioni parallele con altre donne, oltre a quella avviata con Gemma Galgani al dating-show di Maria De Filippi. Nello specifico, secondo il segnalatore campano, Juan si sarebbe "autoinvitato a casa di una donna che vive a Firenze" e avrebbe chattato con la sorella, Tina Incarnato. Un particolare che Armando aveva urlato stizzito nello studio di Uomini e donne contro Juan: "Chatti con mia sorella, che ha la metà ... Leggi la notizia su ilgiornale

VicolodelleNews : #UominieDonne oggi in onda il trono over – ecco le anticipazioni della puntata che vedrete! « Il Vicolo delle News… - ChrisPeverieri : RT @global_project: #Venezuela | - global_project : #Venezuela | -