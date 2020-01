Calciatore malato di cancro: “Troppo dolore, vado in sedazione” (Di martedì 7 gennaio 2020) Lo sport è stata forse la sua più importante valvola di sfogo, un modo per accantonare le sofferenze e divertirsi di gusto, portando in campo la passione e la voglia di lottare. E proprio quella voglia di combattere Giovanni Custodero non l’ha persa. Il pallone è da sempre il suo grande amore. Di abbandonare il campo non ne ha mai voluto sapere. Si è curato a lungo dal quel tumore diagnosticatogli nel 2017, adesso però il dolore fisico lo ha costretto a dire addio al calcio. Il suo messaggio sui social ha commosso l’Italia intera. Il Calciatore malato di cancro scrive: “Troppo dolore, vado in sedazione”. Calciatore malato di cancro: il post sui social Ex Calciatore di Pezze di Greco (Brindisi), portiere di calcio a 5 in C2, con onore ha vestito la maglia del Fasano. Nel 2017 la maledetta notizia. È in quell’anno che gli era stato diagnosticato un sarcoma ... Leggi la notizia su notizie

HuffPostItalia : 'Il dolore del sarcoma è troppo: vado in coma farmacologico': la scelta del calciatore 25enne - repubblica : 'Troppo dolore, da domani vado in coma farmacologico': il post del calciatore 25enne malato di cancro [aggiornament… - francobus100 : Giovanni, il portiere malato di cancro: «Sedazione per non soffrire così» -