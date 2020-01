Airola, Palazzo Ducale abbandonato: il vento spazza via anche le recinzioni di protezione (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAirola – Tutto fermo, anzi, dopo le forti raffiche di vento, la situazione è anche peggiorata. Si tratta del Palazzo Ducale di Airola che ospita la prigione scuola e che, circa sette mesi fa, è salito alla ribalta per il crollo di parte del cornicione. Da quel giorno in poi nessun intervento ha riguardato la struttura che è di proprietà del Ministero della Giustizia. Anzi, il maltempo di questi giorni che si è manifestato con forti raffiche di vento ha sbalzato anche la recinzione messa a protezione della zona. Un posto sempre più pericoloso che meriterebbe di essere attenzionato per evitare ulteriori guai. “Segnalerò il disagio al ministero della Giustizia attraverso i nostri portavoce al Parlamento“, questo l’impegno di Bartolomeo Laudando, esponente caudino dei grillini, nella speranza che si possa intervenire quanto prima e ... Leggi la notizia su anteprima24

