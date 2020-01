Writers Guild Awards 2020: The Irishman e Parasite tra i nominati (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il sindacato degli sceneggiatori americani ha annunciato le nomination dei Writers Guild Awards 2020, che comprendono The Irishman e Parasite. Le nomination ai Writers Guild Awards 2020 vedono in corsa anche Parasite e The Irishman, due dei film più apprezzati di questa stagione cinematografica. Il sindacato degli sceneggiatori americani ha infatti rivelato quali opere sono in corsa per conquistare i riconoscimenti che verranno assegnati sabato 1 febbraio a Beverly Hills e Manhattan. In corsa nella categoria dedicata alle sceneggiature originali ci sono 1917, trionfatore quasi a sorpresa dei Golden Globe, le commedie La rivincita delle sfigate e Cena con delitto - Knives Out, Storia di un matrimonio e Parasite. Per quanto riguarda invece gli adattamenti per il grande schermo a ... Leggi la notizia su movieplayer

badtasteit : #WritersGuildAwards 2020, la corsa agli Oscar entra nel vivo: Joker, Parasite, The Irishman tra i nominati!… - AwardsToday : Al sindacato degli sceneggiatori di Hollywood, fortissimi Joker, Parasite, Storia di un matrimonio e 1917, tra gli… - FrancePeloso : RT @writersguildita: Nicola Guaglianone (Jeeg Robot, il primo Natale) parla con Writers Guild Italia del mestiere di sceneggiatore e di com… -