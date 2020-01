Un grande amore non finisce mai. Francesca Fioretti ricorda così suo marito (Di lunedì 6 gennaio 2020) Lo splendido post su Instagram di Francesca Fioretti per Davide Astori: “Ci hai trovate” Francesca Fioretti ha visto l’aurora boreale al Polo Nord. Quel momento meraviglioso lo ha immortalato con una foto. E quella foto l’ha postata su Instagram dove ha scritto un post emozionantissimo per Davide Astori, calciatore della Fiorentina, marito della Fioretti, morto il 4 marzo 2018. Francesca ha scritto: “Ci hai trovate”. Un grande amore non finisce mai. Francesca Fioretti ha postato una foto e ha scritto un commento meraviglioso ricordando suo marito Davide Astori, calciatore della Fiorentina morto il 4 marzo del 2018. La Fioretti ha postato una foto dell’aurora boreale dal Polo Nord e ha scritto: “Ci hai trovate”. Una frase chiara e anche molto commovente. Il post su Instagram di Francesca Fioretti La vita continua, sempre, anche dopo le peggiori tragedie. così ... Leggi la notizia su howtodofor

