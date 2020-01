Prescrizione: Pisapia, ‘abrogare Bonafede, riforma inutile e incostituzionale’ (3) (Di domenica 5 gennaio 2020) (Adnkronos) – “Per questi, e per tanti altri motivi, auspico che le forze progressiste che hanno deciso di partecipare al governo Conte bis -prosegue Pisapia- non facciano passi indietro rispetto a quanto dichiarato in questi giorni, e non cedano di un passo rispetto alle proposte di legge presentate in Parlamento, che già sono un compromesso al ribasso ; una forza politica autenticamente democratica non può permettere che avvenga questo scempio del rispetto delle regole”. “In questi giorni si parla di una nuova fase dell’Esecutivo con l’obiettivo di un programma condiviso. Bene, che la riforma della Giustizia rientri in questo programma definendo ‘ per questo aspetto come per gli altri ‘ tempi certi di realizzazione. E che finalmente si passi dalle parole ai fatti cancellando tutte le norme liberticide dei deleteri Decreti ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

