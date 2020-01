Piero Pelù a Sanremo 2020: il debutto all'Ariston per i 40 anni di carriera (Di lunedì 6 gennaio 2020) Piero Pelù parteciperà al Festival di Sanremo 2020. Il cantante è tra i 22 artisti che prenderanno parte alla settantesima edizione del concorso, in onda su Rai 1 dal 4 all'8 febbraio. Così come per Levante, anche nel caso di Piero Pelù si tratta di un esordio sul palco dell'Ariston, su cui il rocker toscano salirà per la prima volta in qualità di cantante in gara, per celebrare in pompa magna i quarant'anni di carriera, anniversario tondo che cade proprio nel 2020.È nel 1980, infatti, che insieme ad Antonio Aiazzi, Francesco Calamai, Gianni Maroccolo e Federico "Ghigo" Renzulli, fonda i Litfiba, complesso rock di cui diviene autore principale e frontman. Dopo diciannove anni di attività, fra successi e momenti di crisi (tra cui la prematura ed improvvisa morte del batterista Ringo De Palma, unitosi alla band nel 1983), Piero Pelù decide di intraprendere una carriera parallela da ... Leggi la notizia su blogo

tvblogit : Piero Pelù a Sanremo 2020: il debutto all'Ariston per i 40 anni di carriera - marsion65 : RT @GeaPilato: Ti sei rotto le scatole di tagliarti i piedi, nuotare nel cotton fioc e trovare bottiglie di plastica e copertoni ovunque? U… - marsion65 : RT @GeaPilato: Più di 1000 persone sensibili alla problematica del 'marine litter', assieme a Legambiente e a Piero Pelu dei Litfiba, inau… -