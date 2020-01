LIVE Sci alpino, Slalom Zagabria 2020 in DIRETTA: si parte, subito Sala e Razzoli (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.38 Al cancelletto di partenza il norvegese Haugan, per lui 1″97 di distacco da Zenhaeusern. A seguire subito Giuliano Razzoli. 17.33 La seconda manche è stata tracciata dallo svizzero Vuignier, che dunque avrà cercato in tutti i modi di favorire Zenhaeusern disegnando una ‘riga’. 17.30 Manfred Moelgg non sale sul podio dallo Slalom di Adelboden del 2017. Ci riuscirà oggi, a quasi 38 anni? Sarebbe un’impresa memorabile… 17.27 Altro grandissimo deluso di giornata è il norvegese Henrik Kristoffersen, addirittura 21° a 1″50, pur senza aver commesso evidenti errori. Lo scandinavo ci ha già abituato a grandi rimonte e non ci stupiremmo di vederlo a ridosso della top5 a fine gara. 17.25 Attenzione al francese Alexis Pinturault. Era stato squalificato per un salto di porta, poi riammesso dopo il ricorso della ... Leggi la notizia su oasport

