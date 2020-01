Probabili formazioni, diciottesima giornata di Serie A: come scenderanno in campo le squadre? (Di sabato 4 gennaio 2020) diciottesima giornata di Serie A. Il primo turno del 2020 vede subito un big match, cioè Napoli-Inter in programma lunedì 6 gennaio alle 20.45. La giornata si apre domenica 5 gennaio alle 12.30 con l’incontro fra Brescia e Lazio. La Juventus ospita il Cagliari domenica alle 15: in contemporanea con questo match Milan-Sampdoria e Atalanta-Parma. … L'articolo Probabili formazioni, diciottesima giornata di Serie A: come scenderanno in campo le squadre? NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

news24_napoli : Napoli-Inter: orario, dove vederla in diretta TV, streaming LIVE… - YesWeLazio : Ritorno al futuro: Brescia-Lazio le probabili formazioni - casanapolisport : Napoli-Inter: probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming - -