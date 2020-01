2020 al via: la Roma riceve il Torino (Di domenica 5 gennaio 2020) Roma – Prima partita del nuovo anno per la squadra di Fonseca, che stasera all’Olimpico ospita il Torino di Mazzarri in quello che rappresenta il primo impegno di un tour de force niente male che vedrà la Roma affrontare, in sequenza dopo i granata, Juventus, Parma, Genoa e Lazio. I giallorossi sono arrivati alla sosta natalizia con quattro vittorie e un pareggio, mentre il Torino ha collezionato due vittorie, un pareggio e due sconfitte. In porta Pau Lopez, indisponibile Fazio A difendere la porta giallorossa sarà come sempre Pau Lopez, ormai perfettamente calato nella realtà Romana. In difesa mancherà Fazio, vittima di un fastidio all’adduttore della gamba destra. Assenza relativamente importante, in quanto in ogni caso la coppia centrale sarebbe stata formata da Smalling e Mancini, ormai i titolari di questa squadra. Florenzi in vantaggio su Spinazzola Dopo un ... Leggi la notizia su romadailynews

